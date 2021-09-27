لبنان

حمية بحث مع شرف الدين وحواط شؤونا انمائية

Lebanon 24
27-09-2021 | 09:50
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، في مكتبه في الوزارة اليوم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وعرضا لمجمل الأوضاع الانمائية في منطقة عاليه وخصوصا الطرق العامة التي هي في حاجة الى صيانة وترميم.
وشكر الوزير شرف الدين الوزير حمية على "تجاوبه واهتمامه البارز بمنطقة عاليه".

وعرض وزير الاشغال مع النائب زياد حواط شؤونا انمائية تعنى بالسلامة العامة.

والتقى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية الدكتور انطون سعيد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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