الحاج حسن: نسعى لفتح جميع الاسواق العربية امام منتجاتنا الزراعية

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن وفدا من نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان برئاسة نعيم خليل، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وتطرق البحث الى ملف رسوم الترانزيت، معوقات التصدير الى الاسواق العربية، معالجة ملفات المصدرين في "إيدال"، توفير مسلتزمات المختبرات وتسريع انجاز شهادات المنشأ. وطالب الوفد بالتواصل مع دول الاتحاد الاوروبي لتوفير بذار البطاطا بسعر تشجيعي للمزارعين اللبنانيين.وشدد الحاج حسن أمام الوفد، على أن "لبنان والدول العربية يشكلان عمقا تجاريا وزراعيا متبادلا وخصوصا بين لبنان وسوريا"، مؤكدا "السعي الحثيث لجميع المعنيين لفتح جميع الاسواق العربية امام المنتجات الزراعية اللبنانية حيث ان نجاح الموسم الزراعي يحتاج الى نجاح المزارع في حصاد الغلال وقطف الثمار، كما يحتاج الى تصريف فائض الانتاج في الأسواق الصديقة".وقال: "الاجواء الايجابية التي أحاطت بتشكيل الحكومة الحالية والرغبة بمساعدة لبنان للخروج من أزمته، علينا استثمارها في تصريف الانتاج الزراعي، لا سيما ان المعوقات التي وقفت في وجه تصدير انتاجنا الى دول الخليج العربي لم تكن زراعية انما أمنية وسياسية يمكن بتضافر جهودنا جميعا ان ننجح في تذليلها خصوصا ان الثقة العالية بالنوعية والجودة متوفرة".وأكد "أهمية التعاون في السياسة لدعم قطاعات الانتاج في الوطن، ومعالجة مختلف المعوقات التي يعاني منها قطاع التصدير وفي مقدمها ملف رسوم الترانزيت في سوريا الشقيقة، التي تحتاج الى تعاون حكومي لبناني سوري"، مشددا على أنه "لن يألو جهدا لمعالجة هذا الملف الحيوي للقطاع الزراعي اللبناني لا سيما ان سوريا لم ولن تبخل على لبنان لمساعدته في مختلف المجالات".