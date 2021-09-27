وزير البيئة عرض مع مويرو التعاون مع UNDP

التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، في حضور مديرة برنامج البيئة والطاقة جيهان سعود في زيارة بروتوكولية تم خلالها تأكيد التعاون وعرض المشاريع المشتركة بين وزارة البيئة والUNDP، لاسيما في قطاعات مكافحة التلوث وتغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة والأوزون ومشاريع أخرى.