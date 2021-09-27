لبنان

وزير البيئة عرض مع مويرو التعاون مع UNDP

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:15
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 التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، في حضور مديرة برنامج البيئة والطاقة جيهان سعود في زيارة بروتوكولية تم خلالها تأكيد التعاون وعرض المشاريع المشتركة بين وزارة البيئة والUNDP، لاسيما في قطاعات مكافحة التلوث وتغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة والأوزون ومشاريع أخرى.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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