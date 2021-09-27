اصابة مواطن برصاصة في قدمه إثر إشكال في برج العرب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين عدد من الشبان في بلدة برج العرب، بحيث اقدم أحد الشبان من آل شخيدم على اطلاق النار على فرج ح. مما ادى الى اصابته برصاصة بقدمه نقل على اثرها الى احد مستشفيات المنطقة.