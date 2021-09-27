لبنان

اصابة مواطن برصاصة في قدمه إثر إشكال في برج العرب

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين عدد من الشبان في بلدة برج العرب، بحيث اقدم أحد الشبان من آل شخيدم على اطلاق النار على فرج ح. مما ادى الى اصابته برصاصة بقدمه نقل على اثرها الى احد مستشفيات المنطقة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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برج العرب

اطلاق نار

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