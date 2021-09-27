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لبنان
اصابات كورونا الى انخفاض.. ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
27-09-2021
|
10:50
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أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن "تسجيل 205 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 622440.
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 10حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8296.
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