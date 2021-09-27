طوابير أمام مصرف في عكّار... ما السبب؟ (صورة)

شهد مصرف اللبناني الفرنسي عند مفترق بلدة منيارة في عكّار زحمة طوابير أمام أبوابها بسبب تهافت اللاجئين السورين على مكنات الصيرفة لقبض رواتبهم من الأمم المتحدة.