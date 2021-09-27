لبنان

طوابير أمام مصرف في عكّار... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:50
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شهد مصرف اللبناني الفرنسي عند مفترق بلدة منيارة في عكّار زحمة طوابير أمام أبوابها بسبب تهافت اللاجئين السورين على مكنات الصيرفة لقبض رواتبهم من الأمم المتحدة.
 
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مصرف اللبناني الفرنسي

عكار

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