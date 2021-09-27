تحرك احتجاجي في شوارع طرابلس (صور)

نفذ عشرات المحتجين من الحراك الشعبي مسيرة انطلقت بعد ظهر اليوم من ساحة النور في طرابلس، وجابت شوارع المدينة، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.



ونفذ المحتجون وقفة امام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في منطقة الميناء، للمطالبة بمعالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وتضامنا مع القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وتوجه المحتجون نحو منزل وزير الداخليه بسام المولوي في طرابلس، حيث رددوا الهتافات التي تطالب باستقرار الامن في المدينه. وحذروا من أن هذة رساله الى الحكومه الحالية حتى تقوم بواجبها تجاه المواطن، الذي أصبح يرزح تحت الفقر والحرمان.