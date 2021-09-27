لبنان

محمد غادر منزله في بر الياس منذ 26 يوما ولم يعد... هل شاهدتموه؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 11:17
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمد أحمد اليوسف (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)
الّذي غادر بتاريخ 1-9-2021، منزله الكائن في بلدة بر الياس البقاعية، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 542788-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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