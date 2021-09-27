محمد غادر منزله في بر الياس منذ 26 يوما ولم يعد... هل شاهدتموه؟

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:محمد أحمد اليوسف (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)الّذي غادر بتاريخ 1-9-2021، منزله الكائن في بلدة بر الياس البقاعية، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 542788-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.