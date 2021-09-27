لبنان

معلومات جديدة هامّة عن ملف البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2021 | 11:36
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "المساعي قائمة ومستمرة لجعل عملية استيراد المحروقات تسيرُ وفقة آلية سهلة من دون أي عوائق"، موضحة أن "الاتصالات التي تقوم بها وزارة الطاقة مع الشركات مستمرة وهناك متابعة يومية من قبل المعنيين في الوزارة خلال الأيام الماضية لضمان وصول البنزين إلى المحطات".

وأعلنت المصادر إن "كميات كبيرة من البنزين جرى توزيعها خلال اليوم الإثنين على أغلب المحطات في كافة الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى أنّ "الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المُقبلين وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً"، وأضافت: "المطلوب من المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تشيرُ إلى أن الأزمة ستشهد اشتداداً. المسألة مسألة وقت والهدف هو التسهيل وليس التعقيد، والمطلوب اليوم فتح الطريق أمام الشركات المستوردة لممارسة مهامها المطلوبة ومدّ الأسواق بالكميات المطلوبة". 

وذكرت المصادر أنه "من المنتظر صدور جدول جديد للمحروقات خلال يومين، وهناك توقع بأن نشهد على ارتفاع سعر البنزين والمازوت والغاز، ولكن هذا الأمر غير محسوم حتى الساعة". 

وختمت: "تحرير سعر البنزين من شأنه أن يريح السوق أكثر، والمرحلة السابقة كشفت أهمية هذه الخطوة".

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