لبنان

جريمة بيئية في كفرحزير... مجهولون قطعوا عددا كبيرا من الأشجار

Lebanon 24
27-09-2021 | 11:48
A-
A+
Doc-P-868539-637683653782559694.jpg
Doc-P-868539-637683653782559694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية كفرحزير الكورة في بيان، أن "مجهولين اقدموا على قطع عدد كبير من الأشجار في خراج البلدة"، مؤكدة أن "ما حصل هو جريمة بيئية. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا، بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
مسلسل قطع الأشجار مستمر في عكار (صور)
lebanon 24
27/09/2021 21:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: حريق اعشاب وأشجار في مزبود
lebanon 24
27/09/2021 21:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا رصدت مجموعة من الأشخاص أقدمت على قطع أشجار معمرة على ضفاف النهر
lebanon 24
27/09/2021 21:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صير الغربية تستنكر مجزرة قطع الأشجار على ضفاف الليطاني
lebanon 24
27/09/2021 21:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24

كفرحزير

أشجار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2021-09-27
12:00 | 2021-09-27
12:09 | 2021-09-27
13:41 | 2021-09-27
13:24 | 2021-09-27
13:12 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website