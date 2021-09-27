جريمة بيئية في كفرحزير... مجهولون قطعوا عددا كبيرا من الأشجار

أعلنت بلدية كفرحزير الكورة في بيان، أن "مجهولين اقدموا على قطع عدد كبير من الأشجار في خراج البلدة"، مؤكدة أن "ما حصل هو جريمة بيئية. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا، بإشراف القضاء المختص".