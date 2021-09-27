الجميّل: "كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة بحاولوا يقتلوا القضية"

غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا... المواجهة مستمرة".