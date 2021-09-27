لبنان

الجميّل: "كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة بحاولوا يقتلوا القضية"

Lebanon 24
27-09-2021 | 12:30
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غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا... المواجهة مستمرة".
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