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لبنان
شركة "الأمانة" استأنفت توزيع المازوت الإيراني على قرى محافظة عكار
Lebanon 24
27-09-2021
|
13:06
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استأنفت "شركة الأمانة"، اليوم الاثنين، عمليات توزيع المازوت الإيراني على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث افرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها من مادة المازوت لدى عدد من المؤسسات والبلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في قرى وبلدات: التليل، الدوسة، الكواشرة، الريحانية ومشتى حسن، وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وبالاسعار التي حددها "حزب الله".
وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة "قيادة حزب الله على هذه المبادرة واللفتة الكريمة تجاه بلداتهم وقراهم المحرومة"، آملين ان "تنتهي هذه الازمة التي يتخبط بها لبنان سريعاً وعودة الحياة الى طبيعتها".
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