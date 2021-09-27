جريح إثر حادث سير مروع على طريق غاليري سمعان (صور)

وقع حادث سير، مساء اليوم، على طريق غاليري سمعان، ما أدى إلى سقوط جريح.

وعلى الأثر، حضر درّاج من مفرزة سير بعبدا إلى المكان، والعمل جارٍ على رفع السيارة المتضررة من الطريق.