لبنان

سعد: جمال عبد الناصر يأبى الغياب

Lebanon 24
27-09-2021 | 16:40
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غرد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حاضر في توق الشعوب إلى كرامة إنسانية وكرامة وطنية... جمال عبد الناصر يأبى الغياب".

وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يصافح امرأة مصرية.
 
 
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أسامة سعد

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