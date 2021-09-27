سعد: جمال عبد الناصر يأبى الغياب

غرد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حاضر في توق الشعوب إلى كرامة إنسانية وكرامة وطنية... جمال عبد الناصر يأبى الغياب".



وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يصافح امرأة مصرية.