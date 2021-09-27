مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



التبلغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ظهر اليوم دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق فعلق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف الانفجارالى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها

سبق ذلك احالة النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من القاضي البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ..

ومع كف يد المحقق العدلي وتعطل التحقيق بانتظار ان تحسم محكمة الاستئناف القرار يكون العقد العادي لمجلس النواب قد بدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول وتعود الحصانات السياسية إلى النواب تلقائيا، وهنا السؤال هل هذا الاجراء هو لكسب الوقت لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية فتعود الحصانة لتمنع المحقق العدلي من ملاحقة النواب الوزراء؟..

أهالي ضحايا تفجير 4 آب أعلنوا رفضهم كف يد القاضي البيطار والتقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر العدل معلنين قيامهم بسلسلة تحركات..

وفيما كان القاضي بيطار يتبلغ دعوى الرد حضرانفجار المرفأ على طاولة مجلس الامن الدولي الذي شدد على ضرورة اجراء تحقيق سريع ومستقل في الانفجار وحث الحكومة الجديدة على تنفيذ الاصلاحات مشددا على اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة..

وفي الحديث عن الاصلاحات والاجراءات المطلوبة من الحكومة وغداة عودته من الخارج، زار الرئيس ميقاتي قصر بعبدا حيث عقد اجتماع مالي تناول استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي بات يحظى بإجماع معظم الاطراف السياسية..

وتوازيا تنعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاربعاء يتوقع ان تؤسس لورشة الاصلاحات الموعودة..

البداية من الملف القضائي

المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تبلغ رسميا طلب الرد وبالتالي كفت يده عن قضية مرفأ بيروت بانتظار قرار محكمة الاستئناف وعليه فإن التحقيق في الملف توقف وتوقفت معه كل جلسات الاستجواب على المدعى عليهم.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون nbn



بعد الثقة باتت الحكومة تحت سيف الوقت في سبيل الإنجاز وأمام فرصة ليست مفتوحة تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية.

وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي لحركة امل الى معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعا للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة بدءا من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.

على خط مواز شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يتم العمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات مع الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية.

ملف الكهرباء حضر اليوم خلال لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الطاقة وليد فياض الذي أعلن الإتفاق على ضرورة العمل الدؤوب من أجل تأمين زيادة التغذية لشبكة كهرباء لبنان.

في الإستحقاق الإنتخابي الذي بدأت بعض القوى تعزف على وتره مزايدة أكدت حركة أمل اليوم موقفها الصريح لجهة حرصها والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير.

قضائيا تبلغ المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق فعلق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون أم تي في



السلطة القاتلة المجرمة تستحق التهنئة اليوم ! فبعدما دمرت نصف العاصمة، وجرحت وشوهت اكثر من 6500 شخص، وقتلت حوالى 216 من ابناء بيروت والمقيمين فيها ، ها هي تحاول ان تدمر الحق، و تشوه القانون ، وصولا الى قتل العدالة. حقا انها سلطة مجرمة لا تشبع من دم ضحاياها. تسرق على عين الجميع ثم تتحدث عن مكافحة الفساد والفاسدين! تسمسر وتعقد الصفقات ثم تحاضر في العفة والاخلاق! تقتل وتدمر وتدعي انها تحت القانون، ثم عندما تأتي ساعة الجد تفعل كل ما في وسعها لمنع العدالة من ان تأخذ مجراها ! لكل هذه الاسباب هنيئا للسلطة بما فعلته اليوم. فهي مرة اخرى حمت نفسها من المساءلة والمحاسبة. جميع من في السلطة تآمروا على القاضي البيطار لمنعه من استكمال عمله القضائي موقتا على الاقل. والطرف الافعل في المعادلة كان حسن نصر الله الذي رفع اصبعه في وجه التحقيق، ثم ارسل موفده الى قصر العدل مطلقا التهديدات، فاستقوى السياسيون المتهمون وتقدموا بدعاوى الرد بعد دعوى الارتياب المشروع . هكذا ربحت الطبقة السياسية الفاسدة والمجرمة جولة، لكن الحرب مفتوحة ولم تنته بعد. فلمن ستكون الغلبة في النتيجة: للظلمة والظلام و النفوس المجرمة ام للحق والعدالة وارواح الضحايا الابرياء؟



حياتيا ، الدولار حافظ على معدله ، ولم يسجل تقلبات تذكر ان صعودا او هبوطا ، فيما انشغلت الدوائر الحكومية والرسمية بالتحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي . توازيا البحث مستمر في كيفية تنفيذ البطاقة التمويلية ، التي لا تزال موضع أخذ ورد نظريا ، فيما رفع الدعم فرض نفسه واقعيا . واللافت اليوم على صعيد المحروقات ان الوضع بدا شبه طبيعي في العاصمة والضواحي ، في حين لم تختف الطوابير في الجنوب والضاحية وعكار والبقاع وذلك بسبب سوء التوزيع . في هذا الوقت ملف اقتراع المنتشرين يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام بعدما تأكد ان قوى السلطة لا تريد للمنتشرين ان يمارسوا حقهم بالاقتراع . فحزب الله يزعجه ان ينتخب المنتشرون بمعزل عن سطوة السلاح، اما قوى السلطة الاخرى فتخشى حصول تغيير بالعمق في تركيبة المجلس، اذا اقترع الناس بعيدا عن معادلة الترغيب والترهيب. لكن التغيير الجذري مطلوب لأن من سرق وافسد وقتل واجرم لا يمكنه ان يحقق الاصلاح. لذلك، ايها اللبنانيون: اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن...





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي التبلغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ظهر اليوم دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق فعلق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف الانفجارالى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضهاسبق ذلك احالة النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من القاضي البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ..ومع كف يد المحقق العدلي وتعطل التحقيق بانتظار ان تحسم محكمة الاستئناف القرار يكون العقد العادي لمجلس النواب قد بدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول وتعود الحصانات السياسية إلى النواب تلقائيا، وهنا السؤال هل هذا الاجراء هو لكسب الوقت لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية فتعود الحصانة لتمنع المحقق العدلي من ملاحقة النواب الوزراء؟..أهالي ضحايا تفجير 4 آب أعلنوا رفضهم كف يد القاضي البيطار والتقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر العدل معلنين قيامهم بسلسلة تحركات..وفيما كان القاضي بيطار يتبلغ دعوى الرد حضرانفجار المرفأ على طاولة مجلس الامن الدولي الذي شدد على ضرورة اجراء تحقيق سريع ومستقل في الانفجار وحث الحكومة الجديدة على تنفيذ الاصلاحات مشددا على اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة..وفي الحديث عن الاصلاحات والاجراءات المطلوبة من الحكومة وغداة عودته من الخارج، زار الرئيس ميقاتي قصر بعبدا حيث عقد اجتماع مالي تناول استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي بات يحظى بإجماع معظم الاطراف السياسية..وتوازيا تنعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاربعاء يتوقع ان تؤسس لورشة الاصلاحات الموعودة..البداية من الملف القضائيالمحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تبلغ رسميا طلب الرد وبالتالي كفت يده عن قضية مرفأ بيروت بانتظار قرار محكمة الاستئناف وعليه فإن التحقيق في الملف توقف وتوقفت معه كل جلسات الاستجواب على المدعى عليهم.بعد الثقة باتت الحكومة تحت سيف الوقت في سبيل الإنجاز وأمام فرصة ليست مفتوحة تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية.وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي لحركة امل الى معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعا للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة بدءا من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.على خط مواز شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يتم العمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات مع الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية.ملف الكهرباء حضر اليوم خلال لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الطاقة وليد فياض الذي أعلن الإتفاق على ضرورة العمل الدؤوب من أجل تأمين زيادة التغذية لشبكة كهرباء لبنان.في الإستحقاق الإنتخابي الذي بدأت بعض القوى تعزف على وتره مزايدة أكدت حركة أمل اليوم موقفها الصريح لجهة حرصها والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير.قضائيا تبلغ المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق فعلق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.السلطة القاتلة المجرمة تستحق التهنئة اليوم ! فبعدما دمرت نصف العاصمة، وجرحت وشوهت اكثر من 6500 شخص، وقتلت حوالى 216 من ابناء بيروت والمقيمين فيها ، ها هي تحاول ان تدمر الحق، و تشوه القانون ، وصولا الى قتل العدالة. حقا انها سلطة مجرمة لا تشبع من دم ضحاياها. تسرق على عين الجميع ثم تتحدث عن مكافحة الفساد والفاسدين! تسمسر وتعقد الصفقات ثم تحاضر في العفة والاخلاق! تقتل وتدمر وتدعي انها تحت القانون، ثم عندما تأتي ساعة الجد تفعل كل ما في وسعها لمنع العدالة من ان تأخذ مجراها ! لكل هذه الاسباب هنيئا للسلطة بما فعلته اليوم. فهي مرة اخرى حمت نفسها من المساءلة والمحاسبة. جميع من في السلطة تآمروا على القاضي البيطار لمنعه من استكمال عمله القضائي موقتا على الاقل. والطرف الافعل في المعادلة كان حسن نصر الله الذي رفع اصبعه في وجه التحقيق، ثم ارسل موفده الى قصر العدل مطلقا التهديدات، فاستقوى السياسيون المتهمون وتقدموا بدعاوى الرد بعد دعوى الارتياب المشروع . هكذا ربحت الطبقة السياسية الفاسدة والمجرمة جولة، لكن الحرب مفتوحة ولم تنته بعد. فلمن ستكون الغلبة في النتيجة: للظلمة والظلام و النفوس المجرمة ام للحق والعدالة وارواح الضحايا الابرياء؟حياتيا ، الدولار حافظ على معدله ، ولم يسجل تقلبات تذكر ان صعودا او هبوطا ، فيما انشغلت الدوائر الحكومية والرسمية بالتحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي . توازيا البحث مستمر في كيفية تنفيذ البطاقة التمويلية ، التي لا تزال موضع أخذ ورد نظريا ، فيما رفع الدعم فرض نفسه واقعيا . واللافت اليوم على صعيد المحروقات ان الوضع بدا شبه طبيعي في العاصمة والضواحي ، في حين لم تختف الطوابير في الجنوب والضاحية وعكار والبقاع وذلك بسبب سوء التوزيع . في هذا الوقت ملف اقتراع المنتشرين يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام بعدما تأكد ان قوى السلطة لا تريد للمنتشرين ان يمارسوا حقهم بالاقتراع . فحزب الله يزعجه ان ينتخب المنتشرون بمعزل عن سطوة السلاح، اما قوى السلطة الاخرى فتخشى حصول تغيير بالعمق في تركيبة المجلس، اذا اقترع الناس بعيدا عن معادلة الترغيب والترهيب. لكن التغيير الجذري مطلوب لأن من سرق وافسد وقتل واجرم لا يمكنه ان يحقق الاصلاح. لذلك، ايها اللبنانيون: اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن...

عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، أوقف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار المرفأ، إثر تبلغه طلب الرد المقدم ضده من الوزير المشنوق بواسطة محاميه الاستاذ نعوم فرح أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا.

ماذا يعني هذا التطور؟ يعني ان التحقيقات جمدت إلى حين البت بطلب الرد ، والقرار يحتاج إلى شهر، وفي ضوئه يحدد ما إذا كان القاضي البيطار يكمل في الملف أو تكف يده.

مصادر قضائية رجحت أن ترد محكمة الاستئناف الطلب، لعدم الإختصاص ولأنها ليست الجهة الصالحة للنظر فيها، وبناء على هذا الرد يعاود المحقق العدلي تحقيقاته، ليبقى السؤال: في فترة الشهر للبت بالقرار، ماذا يمكن ان يحصل؟

آخر المستجوبين اليوم كان نائب رئيس فرع الأمن القومي العميد جودت عويدات.

في المحصلة، كباش جديد بين المحقق العدلي والسياسيين، وتأخير جديد في التقدم في اتجاه معرفة حقيقة ماذا حصل في المرفأ.

تطور اليوم سبب صدمة في غاية السلبية لأهالي الضحايا وأعطى إشارة غير مشجعة تجاه الخارج إلى قدرة القضاء على التفلت من الاعتبارات السياسية والضغوط المفروضة عليه.

بالعودة إلى الملفات القديمة الجديدة، السلطة التنفيذية منهمكة في الإعداد لبدء المفالوضات مع صندوق النقد الدولي، ويرجح أن يتبلور الموضوع في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

في ملف المحروقات، أسبوع أول من دون طوابير، من دون ان يعني ذلك أن الأزمة انتهت.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



مشت الحكومة طريق الاستحقاقات الجدية، والملفات تحيطها من كل الاتجاهات..

اولى الخطوات نقاش رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية حول مفاوضات صندوق النقد الدولي وآلية التفاوض والاولويات، اما الكهرباء فبقيت تكهرب البلد ككل، وارتفاع اسعار المحروقات يلتهم الكثير من القطاعات، والعام الدراسي الرسمي مؤجل لاسبوعين اضافيين بحثا عن حلول ولو موضعية تخفف عن الاساتذة والطلاب واهاليهم معا..

وللتخفيف من معاناة اللبنانيين واصلت شركة الامانة توزيع المحروقات، فكانت طريق الناعمة – الجية سالكة امام صهاريج المازوت التي وصلت الى آبار المياه لسقاية اهالي المنطقة..

وبمنطق التعاون لما فيه مصلحة لبنان كان فريق فني مشترك من وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية ووزارة الطاقة اللبنانية يكشف على خط الغاز العربي بدءا من محطة الدبوسية على الحدود السورية وصولا إلى محطة دير عمار في الشمال، لضمان ايصال الغاز المصري عبر سوريا الى لبنان ..

الى محطة جديدة وصلت تحقيقات مرفأ بيروت حيث تبلغ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار طلب رد الدعوى الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق الى محكمة الاستئناف، ما يعني تعليق القاضي بيطار لكل اعماله الى حين البت بالدعوى..

بالدعاء احيا محبو الامام الحسين عليه السلام اربعينيته على امتداد العالم الاسلامي، وفي كربلاء المقدسة مد بشري احاط المرقد الشريف طبع وجه العراق الحقيقي، واسقط كل محاولات التشويه بمحاولة تركيب مؤتمر للتطبيع مع العدو الاسرائيلي في اربيل العراقية..

مؤتمر ادانه حزب الله، وحيا المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية العراقية الرافضة لكل اشكال التطبيع، والتي وأدت هذه المحاولة الفاشلة في مهدها..

اما مهد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية – جنين واخواتها – فقد حياها حزب الله وحيا مقاوميها اليقظين الذين تصدوا للتوغل الصهيوني موقعين بصفوف قواته اصابات عدة. كما تقدم حزب الله بالتعازي من الشعب الفلسطيني وعوائل الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال التصدي للعدو..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

مجددا، العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في خطر.

مجددا، يتلطى بعض السياسيين خلف الدستور والقانون للتملص من حكم القضاء.

ومجددا دماء الضحايا تصرخ من الارض: “يا قايين، ماذا فعلت بأخيك”؟

وكم من قايين في لبنان يجيب على سؤال الضمير “بلا اعلم… أحارس انا لأخي”؟

فاللبنانيون في أكثريتهم الساحقة، لا يرون في ما جرى اليوم، إلا مقدمة للآتي الأعظم، ولو انه إجراء قد يكون مؤقتا ويأتي في السياق القانوني بعد الخطوة التي أقدم عليها النائب نهاد المشنوق.

مقدمة، يبقى للأيام المقبلة كشف ما يليها، عسى ان يكون صلب الموضوع مقنعا، والخاتمة عادلة، خصوصا في ضوء التحركات المتوقعة على الارض، والمواكبة الشعبية لأهالي الشهداء.

وعلى خط آخر، تتجه الانظار نحو جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، التي من المنتظر ان تخلص الى تشكيل لجان تعالج الملفات المعيشية الداهمة على اختلافها، لا وفق منطق اللجنة- المقبرة، بل بناء على فكرة اللجنة- فريق العمل الذي يمهد طريق الحلول بقرارات حاسمة على طاولة الحكومة.

واليوم، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا اقتصاديا-ماليا في قصر بعبدا، خصص للبحث في التحضير لمعاودة المفاوضات بأسرع وقت ممكن مع صندوق النقد الدولي، في وقت ظلت قضية الانتخابات النيابية المقبلة، ولاسيما حق المغتربين بالاقتراع محور جدل وبحث، حيث باتت نوايا البعض واضحة باستهداف هذا الحق الذي كلف نضالا، لسحله على دروب المصالح الانتخابية الضيقة لبعض الافرقاء، على حساب الديموقراطية والتفاهمات الوطنية ومصلحة لبنان.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



على دروب صوان يواجه طارق البيطار سلطة من نترات الامونيوم يكاد ينفجر عنبرها في أخطر قضية من نوعها هو عصف سياسي يطوق قاضي التحقيق ويهدد بكف يده "وقلعه " من أصوله القضائية وإبعاده عن ملف التحقيقات في تفجير المرفأ وذلك بعد أن تبلغ البيطار اليوم دعوة الرد من النائب نهاد المشنوق سلكت الدعوة قنواتها القضائية الى محكمة الاستئناف الجزائية التي ستبتها خلال أيام تجمد فيها أعمال وجلسات المحقق العدلي لكن يد البيطار لا يبدو أنها قابلة للكسر فالمعطيات القانونية تتجه جميعا الى رد دعوى المشنوق شكلا أما مضمونا فإن الرأي العام وأهالي شهداء المرفأ وجرحاه كفيلون برد يحصن قاضي التحقيق ويطلق يديه ليطال الدولة العميقة مهما ارتفعت حصاناتها هي استراحة محارب سيعود غدا لاستئناف أشغاله السياسية الشاقة مع سلطة قررت أن تفتتح أولى حكومة الإصلاحات بإصلاح العطب القضائي الذي يهدد وجود الطبقة الحاكمة. ويبدو أن الكائنات السياسية المتحركة ستقف ضد كل من يهز هذا الوجود من ملف المرفأ وصولا الى انتخابات المغتربين الخارجين على طوع أهل البيت السياسي وإذا كانت الدولة تتذرع بالعوامل اللوجسيتة والتقنية لتطيير حق الاغتراب في الاقتراع فإن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أكد للجديد أننا جاهزون لعملية إشراك المغتربين في الانتخابات وقال إن التسجيل سوف يبدأ في الاول من تشرين المقبل واجتمع أبو حبيب لهذه الغاية مساء بوزير الداخلية بسام المولوي علما أن وزيرة الخارجية السابقة زينة عكر كانت قد أنجزت التحضيرات كلها للعملية الانتخابية في القارات الست بتكلفة مالية لم تتجاوز سبعة آلاف دولار بعد أن كانت تبلغ ستمئة ألف دولار وأودعت أبو حبيب الصندوق الانتخابي المغترب وبذلك فإن أي إلغاء لهذا الحق الديمقراطي للمنتشرين سيكون سياسيا ولن يحق لهم التذرع بالأمور اللوجستية وفي حقوق المقيمين فإن أولى خطوات الرئيس نجيب ميقاتي بعد رحلة باريس بحسب المعلن رسميا: وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية وما لم يلحظه ميقاتي هو معالجة الأزمة مع الهيئات المحلية القابضة على حرية التعبير ففي أخطر مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي المانحة للحصانة السياسية طلب لا يحمل حذف أي من الإجابتين ويقضي هذا الطلب بعدم الاعتداء على كرامة السياسيين وتحدث قرداحي اليوم أمام نقابة الصحافة عن شكوى كبيرة يمثلها السواد الأعظم من اللبنانيين من تفلت الإعلام ويبدو أننا في هذه الحال سنواجه "تفلت وزير الإعلام" الذي يطلب صون كرامة السياسيين وهو طلب غير متوافر لأن السواد الأعظم من السياسيين " بلا كرامة " وإذا كان هؤلاء يحكمون لبنان بكرامتهم فمن إذن سرق وأفسد وهدر المال العام وقاد المواطنين الى الجوع والبطالة والطوابير والبحث عن حبة دواء ومن أوصل الناس إلى جهنم ثم جلس يجدد شبابه السياسي على حكومة المحاصصة . وعلى تقييم وزير الإعلام يصبح المواطن هو من يمثل حكم الأزعر والسياسيون هم الأبرياء الذي ضحوا بأغلى ما عندهم من أجلنا أما السواد الأعظم الذي يشتكي من ظلم الإعلام . فليقدم قرداحي عينات عنه وليطلع الرأي العام على أي إحصاءات استند ليصدر النتائج فإما أن يفعل ويدلي بشهادته المثبتة بالدليل وإما تجري مقاضاة وزير الإعلام بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والإحصاءات المزيفة وبجواب نهائي : أنتم حكومة تمثل الحصص الغذائية السياسية للتيارات والاحزاب ونحن صحافة أنتم حكم ونحن إعلام والضدان لا يلتقيان.