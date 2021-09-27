لبنان

خلوّ جداول العاملين من مبلغ المساعدة الإجتماعية

Lebanon 24
27-09-2021 | 17:03
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لم تلحظ جداول قبض العاملين في القطاع العام، نصف مبلغ المساعدة الإجتماعية، التي حدّد لها الخميس المقبل موعداً لدفعها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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