لبنان

جلسة للحكومة بعد ظهر الأربعاء

Lebanon 24
27-09-2021 | 17:24
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يعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الساعة الرابعة من بعد ظهر غدٍ الأربعاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بنداً.
وأبرز البنود حسب معلومات "اللواء"، الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة، وإعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة إنفجار خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي. وقرار إعادة ثلاثة وزراء سابقين الى وظائفهم السابقة، إضافة إلى بنود روتينية عادية.
المصدر: اللواء
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