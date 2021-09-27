لبنان

رئيس وزراء الأردن قد يزور لبنان في اليومين المُقبلين

Lebanon 24
27-09-2021 | 17:30
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علمت "اللواء" أن "رئيس وزراء الأردن بشير الخصاونة قد يقوم بزيارة رسمية الى لبنان غداً الأربعاء او يوم الخميس على ابعد تقدير، لتأكيد دعم الاردن للبنان وللحكومة الجديدة، وللبحث التفصيلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع استجرار الكهرباء والغاز المصري من الاردن الى لبنان عبر سوريا". وعلمت أنه "ستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وشخصيات رسمية اخرى".
المصدر: اللواء
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