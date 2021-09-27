لبنان

طوابير البنزين ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين

Lebanon 24
27-09-2021 | 17:50
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أكدت مصادر متابعة عبر "اللواء" أن "كميات كبيرة من البنزين وزّعت على المحطات، وان الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين، وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً".
المصدر: اللواء
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