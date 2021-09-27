طوابير البنزين ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين

أكدت مصادر متابعة عبر "اللواء" أن "كميات كبيرة من البنزين وزّعت على المحطات، وان الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين، وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً".