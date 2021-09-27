حوّاط لـ"الأنباء" الكويتية: الشعب لم يعد يحتمل التنظير

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب زياد حوّاط في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "لدينا مشكلة اساسية في لبنان، وهي ضرورة حياده واخراجه من أتون النار التي وضعنا فيها "حزب الله"، وعلينا إخراجه ايضا من محور الممانعة الذي جلب للبنان الفقر والذل والانهيار والعزلة العربية والدولية".وأضاف: "نريد أفعالا لا أقوالا، الشعب اللبناني لم يعد يحتمل التنظير، فعملية الاذلال للشعب اللبناني باتت شاملة جميع المرافق، لذلك على الحكومة الحالية ان تعمل فعلا على الاصلاح في قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها، والذهاب الى المجتمع الدولي والى صندوق النقد الدولي بأرقام موحدة لللبدء بالإصلاح المالي واطلاق يد القضاء ومحاسبة الفاسدين والمرتشين والسماسرة".