تعبئة عامة

(النهار)

يُتوقّع أن تقدم بعض المرجعيات الحزبية على التعبئة العامة في صفوف مناصريها ومحازبيها وإعادة لملمة صفوفها، على خلفية تغيير وجه البلد باتجاه المحور الإيراني.