لبنان

تعبئة عامة

Lebanon 24
27-09-2021 | 22:33
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يُتوقّع أن تقدم بعض المرجعيات الحزبية على التعبئة العامة في صفوف مناصريها ومحازبيها وإعادة لملمة صفوفها، على خلفية تغيير وجه البلد باتجاه المحور الإيراني.
(النهار)
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