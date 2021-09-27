لبنان

أزمة مالية رياضية

Lebanon 24
27-09-2021 | 22:34
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يلاحَظ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تراجع مؤسسة رياضية محسوبة على مرجعية سياسية، ربطاً بالأزمات المالية والانقسامات السياسية.
(النهار)
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