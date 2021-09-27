لبنان

ارتفاع البنزين في ظل انخفاض الدولار

Lebanon 24
27-09-2021 | 22:36
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قال أحد كبار التجار إن الدولة تقامر الناس إذ أن انخفاض سعر الدولار قابله ارتفاع في أسعار المازوت والبنزين "فكيف تخفّض الأسعار؟"
(النهار)
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