لبنان

جنبلاط متوجّس من الخطر على لبنان!

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:13
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كتبت" الديار": كشفت اوساط مطلعة على جو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الاخير غير متفائل بالمرحلة المقبلة لا بل يعبر في مجالسه عن خوف على لبنان "الذي بات في خطر" والمقصود هنا بحسب ما ينقل عن جنبلاط هو لبنان الكيان المتنوع ولبنان الرسالة ، وتنطلق" انتينات جنبلاط الشهيرة" في قراءته هذه، وهو المعروف عنه قدرته على التقاط الاشارات الخارجية وقراءته الصائبة للمشهد السياسي في المنطقة، من ان واقع ما يحصل يشير الى ان لبنان بات ملتحقا بمحور معين والمقصود هنا محور الممانعة (الذي هاجمه جنبلاط في تغريدته الاخيرة اسم) في ظل الغياب الخليجي والتخلي عنه من دول وازنة.
 
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