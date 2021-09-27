"انفجار المرفأ تابع".... ضحية جديدة تنضم الى قافلة الشهداء

بعد مضي اكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت،توفي فجراليوم الشاب إبراهيم مصطفى حرب، بعد دخوله في غيبوبة اثر انفجار المرفأ.

وسيوارى في الثرى اليوم في جبانة الباشورة.