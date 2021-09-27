لبنان

"انفجار المرفأ تابع".... ضحية جديدة تنضم الى قافلة الشهداء

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:12
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بعد مضي اكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت،توفي فجراليوم الشاب إبراهيم مصطفى حرب، بعد دخوله في غيبوبة اثر انفجار المرفأ.
 وسيوارى في الثرى اليوم في جبانة الباشورة.
 
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