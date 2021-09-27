لبنان

عملية سلب في القموعة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:24
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عمد مجهولون في ساعات متأخرة من ليل الإثنين على سلب كلّ من ”خ.د“ و ”ع.س“ في منطقة القموعة ببلدة فنيدق في عكّار، سيارتهم وهي من نوع BMW ومبالغ مالية و هواتفهم الخليويّة. وفروا بعدها لجهة مجهولة.
كما أقدما على إطلاق النار في الهواء أثناء فرارهم.
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