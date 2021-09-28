ماذا سيفعل المسؤول عن متابعة مؤتمر سيدر في بيروت؟

يصل الى بيروت يوم الجمعة المقبل المسؤول عن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان في زيارة مقررة سابقا ولكنها ستكتسب اهمية قصوى بعد اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باريس الاسبوع الفائت.

مهمة دوكان الاستشارية مرتبطة تحديدا باستشراف الموقف اللبناني من موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومدى توافر موقف لبناني موحّد اراء هذه المسألة.

يذكر ان دوكان ، وفي آخر زيارة له الى بيروت قبل اشهر ،كان اعلن سلسلة مواقف ابرزها تشديده على" أن الإصلاحات لا تعني اتخاذ إجراءات مؤلمة". وشدد على" وجوب إصلاح قطاع الكهرباء، لأنه من الصعب الاستثمار من دون هذا القطاع، ومن دون التحول نحو الإدارة الإلكترونية".وقال "يجب أن نتذكّر أنّ 60 في المئة من العجز يأتي من كهرباء لبنان وبالتالي لا بد من التصرف إزاء هذا الأمر".

وفي موازاة زيارة دوكان ستصل الى لبنان ايضا بعثة من شركة كهرباء فرنسا، لاعداد تقرير عن سبل اصلاح هذا القطاع، وفق ما اتفق عليه الرئيسان ماكرون وميقاتي.