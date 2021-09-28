عبدالله يتحدث عن دعم شبكة الرعاية الإجتماعية الأساسية .. هذا ما قاله

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "يتوجب حماية ودعم شبكة الرعاية الإجتماعية الأساسية في لبنان في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن وضياع ودائعه. الجامعة الوطنية، المستشفيات الحكومية، المدرسة الرسمية، النقل المشترك، الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وكافة الصناديق الضامنة وحكما البطاقة التمويلية وخاصة للأكثر فقراً".