لبنان

هذا ما فعله رئيس الحكومة بملف النفط العراقي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2021 | 01:45
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كثر الحديث الاعلامي عن خلل رافق عملية تسليم شحنات الفيول العراقي الى لبنان واحتمال وجود صفقات وعمولات بين المعنيين بالجوانب التنفيذية من الصفقة. وترددت معلومات عن أن الجانب المصري كان قد تقدّم بعرض مبادلة لكميات النفط العراقي الخام بمشتقات يحتاج إليها لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية ، وبأسعار تقلّ عن أسعار الشركة الإماراتية التي فازت بالمناقصة.

وكان اول من اثار هذا الموضوع الاعلامي سامي كليب في حديث الى برنامج" وهلق شو" عبر قناة "الجديد" في الخامس من ايلول الحالي، حيث قال"ان مجموعة سمسرات لبنانية حصلت في صفقة النفط العراقي حالت دون تحويله إلى مصر، وعلى الأغلب فأن الشركة الإماراتية التي كسبت مناقصة النفط العراقي مالكها لبناني ومقرها في الإمارات".

وفي المعلومات ، فانه وبعد اطلاعه على مضمون كلام كليب، عمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، في اول قرار يصدره بعد تشكيل الحكومة، الى توجيه كتاب الى النائب العام المالي القاضي علي  ابراهيم يطلب فيه اعتبار كلام كليب بمثابة اخبار، طالبا التحقيق في الملف.

المصدر: لبنان 24

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