انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام،يُذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 30 - 31/10/2021 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.