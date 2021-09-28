لبنان

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

Lebanon 24
28-09-2021 | 01:40
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عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم  (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام،
 
يُذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 30 - 31/10/2021 تاريخ  إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
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