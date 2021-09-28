قيادة حزبية مصدومة من تصرف الحزبيين الملتزمين

اصدرت قيادة احد التيارات السياسية تعميماً داخلياً يختص بالحزبيين الملتزمين فقط ، ويرمي الى إلزامهم تنزيل تطبيق إنتخابي خاص بالتيار على هواتفهم في اطار التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة. الا ان الصدمة كمنت في رفض عدد كبير من هؤلاء الحزبيين تنزيل هذا التطبيق لعدة اسباب اهمها الخصوصية ، وإمكانية تبديل آرائهم قبل الانتخابات.

وأشار مصدر مطلع على هذه الحملة ان ٢٥٠٠ شخص فقط من اصل ٣٠ الف حزبي ملتزم وضعوا التطبيق على هواتفهم حتى الساعة، ويعتبر هذا الرقم متدنيا بالمقارنة مع الواقع السابق لهذا التيار السياسي.