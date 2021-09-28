لبنان

رحلة دراجة نارية من الرميل الى الكورة: إستعارها من دون أن يعلم وضعها

Lebanon 24
28-09-2021 | 01:44
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كتب المحرر القضائي:

إدعى المواطن عبدالله.ب أن مجهولاً أقدم على سرقة دراجته النارية نوع سوزوكي من محلة الرميل، لتبيّن لاحقاً أنه تم ضبط الدراجة المذكورة بحوزة المدعو آدم.ق في بلدة مجدليا قضاء الكورة، الذي أفاد أنه استعار الدراجة النارية من المتّهم خالد.ع من دون علم هذا الأخير وانتقل على متنها برفقة صديقه المدعو بشار.ط.

وبالتحقيق مع المتّهم خالد.ع الموقوف لدى مخفر إهدن بتهمة أسبقية سرقة، نفى أي علاقة له بالدراجة المسروقة، مستغرباً أقوال آدم.ق ومؤكداً أنه على معرفة به وأن علاقتهما عادية.

وبإطلاع القائم بالتحقيق على تسجيلات كاميرات المراقبة التي تظهر كيفية سرقة الدراجة النارية، تبيّن أن السائق الذي يظهر في التسجيل يعرج خلال سيره من قدمه اليسرى وهو الأمر الذي يعاني منه المتّهم الذي، على الرغم من هذا الدليل، أصرّ على نفي ما أُسند اليه، فيما أكد المدعو آدم.ق أن الشخص الظاهر في التسجيل هو المتّهم الذي ثبُت أنه ملاحق سابقاً بقضايا سرقة وسلب.

أمام قاضي التحقيق، كرّر المتّهم أقواله نافياً سرقة الدراجة النارية، وفي الجلسة العلنية أمام محكمة الجنايات، أنكر أي علاقة له بجرم السرقة، مضيفاً أن المدعو آدم الذي ذكر أنه استعار الدراجة منه، هو موقوف حالياً بجرم سرقة وهو جاره، نافياً وجود خلافات بينهما ومستغرباً موقفه العدائي تجاهه.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد الإستماع الى مطالعة النيابة العامة، حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم خالد.ع بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، ومنحه الأسباب المخفّفة وتخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى سنة واحدة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي وأن يتم إحتساب السنة السجنية تسعة أشهر، وبتضمين المحكوم عليه النفقات كافة.

لبنان

خاص

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