جوابٌ "حاسمٌ" من وزير التربيّة عن التعليم الحضوري!

عن "اتصالات يجريها مع الجهات الدولية المعنية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين".

أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنّه "إختصر اللقاءات مع الأساتذة على الإستماع المطالب والصعوبات المعيشية، وهي كلها موضوع إهتمام الحكومة والوزارة".وفي حديثٍ له عبر "صوت كل لبنان 93.3"، قال الحلبي:"أطلعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس على كل الصعوبات، ويجب إعادة الإجتماع مع الهيئات النقابية لطرح حلول بهدف استئناف العام الدراسي".وأشار إلى أن "التعليم على طول العام الدراسي سيكون حضورياً، والإرادة موجودة للبدء به"، كاشفاً