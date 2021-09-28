لبنان

بوشكيان: المواصفات مفتاح الثقة للجودة والتصدير

Lebanon 24
28-09-2021 | 02:06
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عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان مع المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس - ليبنور المهندسة لينا درغام، السبل الكفيلة بتشجيع الصناعيين على التزام تطبيق المواصفات في عمليات التصنيع، كي يكون المنتج مستوفيا أكثر شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة.

وأكد بوشكيان "ضرورة التأسيس لقاعدة ثلاثية الركائز تجمع المواصفة بالجودة بالصناعي المدعو إلى التزام تطبيق المواصفات التي تعتبر بمثابة جواز سفر للبضاعة اللبنانية إلى الخارج، ولتحقيق ثقة المستهلك كون المواصفة هي مصدر الثقة للمستهلك".

وقال: "أعطي الأولوية لتطبيق المواصفات كونها مفتاح الثقة للجودة التي تعتبر الأساس في تصريف الانتاج في الأسواق المحلية، والتصدير الى الاسواق الخارجية الأكثر تطلبا. المنتج اللبناني ما زال موضع ثقة ويتمتع بالمصداقية والشهرة لدى المستهلك الأجنبي الذي لمس جودة منتجاتنا وتميزها ونوعيتها الممتازة".

وشدد على "التفاعل والتفاهم والتكامل بين وزارة الصناعة والصناعيين.
وقال: "من واجباتنا الترويج للصناعة الوطنية ومساعدتها ودعمها على التوسع والانتشار".

وختم: "كل صناعي مخالف ولا يلتزم تطبيق المواصفات يكون مسيئا في حق نفسه وفي حق زملائه وفي حق قطاع بكامله سيتأثر سلبا من التفلت والمخالفات وعدم الايفاء بالوعود. دور الوزارة بناء وهادف للتأسيس لصناعة ذات جودة عالية يفتخر بها لبنان واللبنانيون".
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