لبنان

أبو فاعور: ملتقانا في قضاء تحاولون تدميره لكشف كذبكم وتلفيقاتكم

Lebanon 24
28-09-2021 | 02:34
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 أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي: "من الحدود الى القضاء، المطلوب واحد وهو إخضاع الدولة او تدميرها. أما عن أكاذيب غرفة عمليات جهاز "الأخبار" وقد بت ضيفا دائما على دسائسها الرخيصة، فاستهدافكم السياسي أنتم ومن خلفكم من وراء الحجب والحدود لن يرهبنا ولن يثنينا، وصوتنا سيكون أعلى وأعلى وملتقانا في القضاء الذي تحاولون تدميره لكشف كذبكم وتلفيقاتكم".
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