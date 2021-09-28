"حزب الله" بقاعاً: لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

اعتبر مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر خلال كلمة في احتفال تأبيني في حسينية الإمام علي في الهرمل أن "المطلوب من الدولة والحكومة التي تألفت أخيراً تخفيف الأعباء على المواطنين"، وقال: "هناك مؤشرات تدل على أن هذه الحكومة يمكنها أن تحل بعض الأعباء الاجتماعية والاقتصادية".وأضاف: "يجب أن نتلمس في الأيام المقبلة، وضع يد الحكومة على هذه الأعباء، وقد بدأت التخفيف من نتائجها السلبية الموجودة في المجتمع، وإلا سيكون لنا ولغيرنا الكثير من المواقف. صحيح أننا شركاء في هذه الحكومة ونعمل على الدفع بها لتكون فاعلة".ودعا النمر إلى "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال:"بدأنا في "حزب الله بورشة العمل من أجل ذلك، ونحن في صلب المشهد الانتخابي لنحقق نتيجة من النتائج التي نراها تصب في الأهداف التي لها علاقة بمصلحة الحزب التي هي مصلحة الناس جميعاً".