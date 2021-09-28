لبنان

هذا ما يحضر له أهالي شهداء المرفأ

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:00
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استنكر وليام نون، شقيق الشهيد جو نون، طلب كف يد القاضي طارق بيطار عن ملف انفجار بيروت الا انه اشار الى انه لا يزال، وسائر اهالي الشهداء، متأملين ان يكون حكم محكمة الاستئناف عادلاً وبالتالي الا تكف يد القاضي طارق بيطار عن الملف.

وقال عبر اثير صوت لبنان: نحن نريد ان يستمر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وعلى الشعب اللبناني ان يعبّر عن المصيبة التي ستحصل ان تم تكليف قاض آخر كما يجب بدء ثورة جديدة من أجل 4 آب لأنه يتم التعتيم على الحقيقة.

واذ اوضح نون ان ما ارتكز عليه طلب نهاد المشنوق في طلب رد الدعوى غير قانوني اعتبر ان "المسؤولين كلهم اتفقوا على كف يد بيطار لأنه بدأ يمس بتحقيقاته شخصيات هامة".
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