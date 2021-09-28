وزير داخليّة سابق يُحذّر من "جريمة جديدة"

حذّر وزيرالداخليّة السابق مروان شربل من "جريمة جديدة في حال لم يتم التوصل الى نتيجة في تحقيقات انفجار المرفأ وستكون هذه المرة على صلة بالتحقيق الجنائي".وقال شربل، في حديث إلى "صوت كل لبنان": "إذا تم عزل القاضي طارق بيطار بالطرق القانونية، فلن يتجرأ أيّ قاضٍ آخر على تسلّم الملف وإن حصل ذلك فسيكون التحقيق مسيساً ومدارًا من الفئة التي ينتمي إليها القاضي".وأضاف: "في المقابل، ولو ربح القاضي بيطار دعوى الرد والارتياب أيضا فهو قد خسر الوقت لمحاسبة النواب والوزراء وقد شارف عقد مجلس النواب على الانتهاء في 19 تشرين الأول المقبل مع استحالة لمحاكمة النواب فور عودة الحصانة لهم".وأسف شربل "لأن تكون الحقيقة التي يطالب بها أهالي الضحايا شهيدة أخرى مضافة الى شهدائهم".