لبنان

حالة الطقس في الأيام المقبلة.. هل من أمطار أو تراجع في درجات الحرارة؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:41
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس معتدل ومستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القليلة المقبلة.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة احيانا، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، من دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، من دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,31.
- ساعة غروب الشمس: 18,25.
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