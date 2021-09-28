لبنان

شهيب: نحرصُ على حقوق المعلمين وحق الطلاب بالتعلم

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:51
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التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب وفداً من رابطة التعليم الأساسي، ضم رئيس الرابطة الاستاذ حسين جواد، امين الصندوق الاستاذ محمد اسماعيل، مقرر فرع بيروت الاستاذة رندة برجاوي، مقرر فرع جبل لبنان الاستاذة منال حديفة ومفوص التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ سمير نجم.

وعرضت خلال اللقاء مطالب التعليم الاساسي ومشاكله، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، وأكد النائب شهيب "دعم المطالب المحقة للمعلمين وضرورة حماية حق الطلاب بالتعليم من خلال بذل كل ما يلزم في سبيل عدم إضاعة العام الدراسي الحالي عليهم، ومن خلال التعاون الايجابي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الحريص بدوره على الجسم التربوي بأعضائه كافة، الذي يسعى بكل جهد إلى تحسين أوضاع المعلمين ضمن الامكانات الموجودة، وانطلاق سنة دراسية سليمة للاساتذة والطلاب على حد سواء".

وشدد شهيب على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي كان داعما للعمل النقابي وسيبقى، وحريصا كل الحرص على وحدة الصف النقابي، وبأن الحزب لن يوفر جهدا بالتعاون مع وزير التربية والمعنيين في الدولة لدعم حقوق الاساتذة في التعليم الاساسي سواء المثبتين في الملاك او المتعاقدين او المستعان بهم، وذلك في السياق الذي يحفظ انطلاق السنة الدراسية ومصلحة الطلاب في لبنان".
 
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