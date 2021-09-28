لبنان

انقلاب صهريج محروقات في الناقورة

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:44
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انقلب صهريج محمل بالمحروقات لقوات اليونيفيل عند مفرق حامون على طريق الناقورة ما ادى الى اصابة شخصين هما شربل غناطس وقاسم زين، تم نقلهما الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور.
وفي التفاصيل، لدى وصول الصهريج عند مفرق حامون تفاجأ بسيارة مسرعة من دون التوقف وعندما حاول السائق الهروب منها، فقد السيطرة عليها.
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