عون تسلم أوراق اعتماد 4 سفراء

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أوراق اعتماد كل من: سفير ماليزيا Azri Mat Yacob، سفيرة سويسرا الدكتورة Marion Weichelt Krupski، سفير العراق حيدر شياع غبيشي البراك وسفير الدومينيكان Elvis Antonio Alam Lora.