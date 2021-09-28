لبنان

لقاءٌ بين وزير العدل ووفد من "عائلات ضحايا إنفجار المرفأ"

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:29
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وفداً من لجان عائلات وضحايا وشهداء المرفأ في مكتبه في الوزارة.
 
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الخوري

اهالي الشهداء

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