لبنان

المياه ستنقطع عن بيروت غداً.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:35
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مشتركيها أنها "ستنفذ يوم غد الأربعاء أعمال صيانة طارئة على خط الجر في منطقة الاوزاعي والذي يورد المياه الى محطة تلة الخياط، الامر الذي سوف يؤثر على عمليات توزيع المياه في مدينة بيروت إضافة الى بعض احياء الضاحية الجنوبية لبيروت التي تتغذى من هذا الخط".

وختمت المديرية: "بناء عليه، تعلم المؤسسة مشتركيها في المناطق المذكورة أنها ستضطر إلى قطع موقت للمياه اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح الجمعة آملة منهم تفهم الوضع نظرًا لضرورة أعمال الصيانة".
 


 
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