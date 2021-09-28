اللواء إبراهيم: عازمون على إسقاط أي عمل يهدد استقرار لبنان

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ "العزم كبير لإسقاط أي عمل يهدد استقرار لبنان وأي فوضى تهدد لبنان واللبنانيين، لا سيما واننا نواجه ازمة وجودية لم يسبق ان شهدها لبنان في تاريخه".

وجاء كلام ابراهيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي خلال زيارة قام بها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إلى المديرية العامة للأمن العام – المبنى المركزي رقم /3/ في المتحف.

وفي كلمته، قال إبراهيم متوجهاً إلى المولوي: "زيارتكم تحفيز للاستمرار في تقديم الخدمة وكما نقول دائماً المواطن هنا هو صاحب حق".

وأضاف: "لقد خاض عسكريو المديرية أشدّ الحروب ضد الارهاب وثبتوا بدمائهم نظرية الامن الاستباقي في قاموس التصدي للارهاب".

وتابع: "العزم كبير لإسقاط أي عمل يهدد استقرار لبنان وأي فوضى تهدد لبنان واللبنانيين، لا سيما واننا نواجه ازمة وجودية لم يسبق ان شهدها لبنان في تاريخه".

وختم إبراهيم بالقول: "كتابنا هو القانون به نقرأ فبهذا الكتاب تبنى الاوطان".