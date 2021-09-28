كلامٌ من المولوي باتجاه المجتمع المدني.. هذا ما قاله

زار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، صباح اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للأمن العام – المبنى المركزي رقم /3/ في المتحف، وكان في استقباله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع إبراهيم، قال المولوي إنّ "وزارة الداخلية ستكون حتماً في خدمة الوطن والمواطن بما فيهم الحراك المدني الذي يجب احتضانه لانه يمثل شريحة يجب التفاهم معها وفتح حوار بناء معها".

وأضاف متوجهاً لعسكريي الأمن العام: "مهمتكم في ضبط الحدود والمعابر تلعب دورا اساسياً في حفظ الامن والنظام في المرافق. إننا نقدر صعوبة الاوضاع التي تمرون بها كسائر اللبنانيين واكرر وعدي بان اقوم بكل جهدي لتأمين الحد الادنى للعيش الكريم لكل منكم".

وختم: "سأطبق القانون ولن اقبل بالتجني على أيّ منكم من أي جهة أتى".