لبنان

الفرزلي عرض الاوضاع مع السفير المصري

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:53
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، سفير مصر في لبنان ياسر علوي، وعرض معه للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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ايلي الفرزلي

ياسر علوي

مصر

لبنان

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