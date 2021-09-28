لبنان

انقلاب شاحنة على طريق بقرصونا (صور)

Lebanon 24
28-09-2021 | 05:10
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انقلبت شاحنة، صباح اليوم، على طريق بقرصونا - محلة شيخ محمد، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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شاحنة

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