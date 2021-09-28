بعد عملية رصد ومتابعة... تم توقيفه





بعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت دورية من شُعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "ح.ح" في منطقة بيت ملّات في عكّار وقد أحيل الموقوف إلى فصيلة حلبا.