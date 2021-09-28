لبنان

بعد عملية رصد ومتابعة... تم توقيفه

Lebanon 24
28-09-2021 | 05:21
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بعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت دورية من شُعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "ح.ح" في منطقة بيت ملّات في عكّار وقد أحيل الموقوف إلى فصيلة حلبا.
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