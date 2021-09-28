فيديو من طريق بيروت - الجنوب يكشف مشهداً افتقده اللبنانيون.. ما القصة؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُوثق مشهداً افتقد إليه اللبنانيون منذ فترة طويلة، ويتمثل بعدم وجود طوابير طويلة من السيارات أمام محطة للمحروقات على طريق الجنوب، في حين أن عملية بيع البنزين داخلها تجري بشكل عادي وطبيعي ومن دون أي ازدحام.

وقبل أيام قليلة، كانت الطوابير تملأ الخط الساحلي بين بيروت والجنوب، حيث كانت السيارات تصطف أمام مداخل محطات عديدة في سبيل التزوّد بالمحروقات. أما اليوم، ومع رفع الدعم عن البنزين وارتفاع سعر الصفيحة وتوفر كميات كبيرة من المحروقات، اختفت الطوابير بشكل كبير.